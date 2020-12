Firenze: corpi fatti a pezzi, Procura chiede carcerazione definitiva per Taulant Pasho

17 dicembre 2020 a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - La Procura di Firenze ha provveduto a far effettuare l'internazionalizzazione di un provvedimento di carcerazione definitivo a carico di Taulant Pasho, figlio dei coniugi albanesi uccisi e fatti a pezzi, dopo che l'Interpol ha comunicato la sua detenzione in un carcere svizzeo. Latitante in Italia dal novembre 2016, Pasho deve scontare 3 anni e 11 mesi circa di reclusione per reati di droga.