Fifa the Best, Lewandowski miglior giocatore. Klopp miglior allenatore

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Robert Lewandowski è il vincitore del premio 'Fifa the Best' come miglior giocatore del 2020. L'attaccante del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lionel Messi (Barcellona).

Jurgen Klopp ha invece vinto il premio 'Fifa the Best' come miglior allenatore. Il tecnico tedesco del Liverpool, vincitore della Premier League, è stato preferito a Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco) e Marcelo Bielsa (Leeds). Sarina Wiegman ha invece conquistato il premio di miglior allenatrice. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha vinto la concorrenza dell'inglese Emma Hayes del Chelsea e della francese Jean-Luc Vasseur, del Lione.

Manuel Neuer è il vincitore nella categoria miglior portiere. L'estremo difensore del Bayern Monaco ha avuto la meglio su Alisson Becker (Liverpool), vincitore nel 2019, e Jan Oblak (Atletico Madrid).

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore della Serie A inserito nel 'Fifa FIFPro Men's World 11". Da una rosa di 55 giocatori è stata scelta la formazione ideale dell'anno: Alisson (Liverpool); Alexaner-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern); Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus).

Lucy Bronze è la miglior calciatrice del 2020. La giocatrice del Manchester City e della nazionale inglese è stata preferita a Pernille Harder (Chelsea) e Wendie Renard (Lione).