Coronavirus: vaccino anti Covid, già prenotate in Toscana 76.550 dosi

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Continua a crescere in Toscana in modo esponenziale il numero delle prenotazioni per il vaccino anti Covid, registrate sul portale regionale, da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle rsa e delle case di cura private accreditate della Toscana. Nelle ultime 24 ore si sono pressoché raddoppiate, passando dalle 38.531 unità di ieri alle 76.550 di oggi (64.042 riguardano operatori sanitari e 12.508 ospiti di Rsa e di case di cura private accreditate): una risposta straordinaria se si considera che tra operatori sanitari e ospiti delle rsa si stima che siano oltre 120mila le persone che in Toscana potrebbero essere vaccinate.

Gli interessati, che rientrano nelle categorie individuate dal Governo per la ‘Fase 1 dell'immunizzazione', hanno ancora tempo fino alle ore 12 di domani, venerdì 18 dicembre, per esprimere il proprio orientamento, non vincolante, attraverso il portale regionale “Prenota vaccino”. La vaccinazione non è obbligatoria, ma volontaria. Chi non si prenoterà potrà fare il vaccino solo nelle fasi successive, che coinvolgeranno le altre fasce di popolazione.

Intanto, il portale, attivato a tempo di record appena due giorni fa dal settore sanità digitale dell'assessorato alla sanità di Regione Toscana e preso subito d'assalto (oltre 36mila operatori collegati nella prima ora di messa online, con più di 600 richieste al minuto), continua a essere ampiamente utilizzato, tanto da registrare, fino alle ore 13 di oggi, quasi 77mila prenotazioni.