Coronavirus: vaccino anti Covid, già prenotate in Toscana 76.550 dosi (2)

17 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - “Davvero un risultato straordinario, per niente scontato, che mette in tutta evidenza quanto sia stata compresa la portata storica di una campagna di vaccinazione senza precedenti nella lotta contro un virus insidioso come è il Covid - commenta l'assessora regionale al sociale, Serena Spinelli -. La vaccinazione è al momento l'unico strumento che può essere messo in campo a protezione soprattutto delle persone più fragili, come sono i nostri anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite. Siamo sinceramente grati verso tutti coloro che sono impegnati in prima linea in una battaglia collettiva, finalizzata alla tutela della salute di ciascuno di noi, il bene più prezioso che abbiamo. Non possiamo che ringraziare quanti si prodigano, a vario titolo, su questo fronte e sempre con ammirevole spirito di servizio e indiscussa generosità”.

Soddisfazione sull'andamento di questa prima ricognizione (richiesta a tutte le Regioni dal commissario Arcuri per gestire al meglio la distribuzione della prima tranche di vaccini) anche da parte del presidente, Eugenio Giani, e dell'assessore alla sanità, Simone Bezzini, che seguono con la massima attenzione ogni singolo aspetto logistico e operativo di questa prima fase della campagna vaccinale Covid-19.

Di seguito le 10 province della Toscana per percentuale di adesioni: Firenze (32,78%); Pisa (14,76%); Siena (9.02%); Arezzo (8,25%); Lucca (7,88%); Livorno (7,09%); Massa-Carrarra (5,89%); Prato (5,24%); Pistoia ((4,77%); Grosseto (4,3%).