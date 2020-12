Arezzo: sparò e uccise il ladro, 24/2 udienza davanti al giudice per richiesta archiviazione (2)

17 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Le nuove indagini hanno riguardato alcuni aspetti come la disattivazione del sistema di allarme nella ditta, l'utilizzo del puntatore laser, il riflesso della torcia in mano al ladro, la presenza di una porta blindata dietro la quale ripararsi senza sparare (non c'era porta blindata, è emerso), la possibilità del ladro di trascinarsi fuori benché ferito nel piazzale dove stramazzò.

Attraverso periti e inquirenti la Procura ha fornito risposte integrative al giudice, senza però modificare la propria impostazione: e cioè che Fredy non può essere condannabile per l'uccisione del moldavo sostenendo che vada applicata la scriminante della legittima difesa putativa: sarebbe cioè perdonabile il suo comportamento perché, benché non fosse sottoposto ad una diretta minaccia, in quel momento si sentì in pericolo di vita: era solo, di notte, senza vie di fuga e pensò che i ladri, muniti di piccone, fossero armati.