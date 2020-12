Libia: Bellanova, 'grazie a chi ha lavorato nell'ombra, no momento riflettori'**

17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per una questione di rispetto di questo persone credo che questo non sia il momento di intestarsi vittorie...". Lo dice la ministra Teresa Bellanova a Tagadà a La7 a chi gli chiedeva di un botta e risposta su twitter tra Luciano Nobili di Iv e il sottosegretario M5S, Manlio Di Stefano, sul viaggio in Libia del premier Giuseppe Conte e del ministro per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo.

"Io ringrazio i nostri servizi e chi senza riflettori, nell'oscurità, ha lavorato per ottenere questo risultato. Comunque sullo stile discuteremo quando non avremo altro da fare".