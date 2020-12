17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tempi? Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto, se non arrivano le risposte che noi attendiamo". Lo dice Teresa Bellanova, a Tagada' su La7. "L'emergenza sanitaria non puo' essere utilizzata per tenere in vita un governo".