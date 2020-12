Governo: Bellanova, 'da Renzi bluff? chi lo pensa, pensa male'**

17 dicembre 2020 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Quello di Renzi è un bluff? Chi lo pensa, pensa male...". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7. "E ai miei colleghi che vanno in televisione a minacciare il voto anticipato, dico che se ci saranno le elezioni le affronteremo, ma no ai ricatti". Ma questa è una crisi? "Se non si definisce un programma da qui a fine legislatura, possiamo anche chiamarla Filippo ma vuol dire che non siamo in grado di risolvere i problemi del Paese".