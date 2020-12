17 dicembre 2020 a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - In Lombardia scendono ancora i ricoveri per Covid-19. Negli ospedali i posti occupati da malati Covid sono 4.793, 153 in meno rispetto a ieri. Si svuotano ancora, ma sempre più lentamente degli altri reparti, le terapie intensive: i pazienti in rianimazione sono 611, da ieri 18 in meno. Nelle ultime 24 ore sono 4.354 i guariti e i dimessi.