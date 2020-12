Suning Appliance Group inizia il pagamento anticipato di 10 miliardi di RMB in obbligazioni

16 dicembre 2020 a

a

a

SHANGHAI, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Suning Appliance Group Co. Ltd ("Suning.com", 002024.SZ), il principale smart retailer O2O in Cina, ha annunciato che inizierà il pagamento del capitale obbligazionario e dell'ultimo interesse annuale per 15 obbligazioni Suning 01 il 16 dicembre 2020

L'11 dicembre 2020, la società ha trasferito l'intero capitale e gli interessi dovuti e pagabili sul conto di regolamento della filiale di Shanghai della China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., per tutelare e garantire il pagamento puntuale di oltre 10 miliardi di RMB (1,5 miliardi di USD) in obbligazioni.

Tra i continui impatti dell'epidemia di COVID-19 nel 2020, Suning ha sfruttato appieno i punti di forza della sua soluzione di smart retail e, di conseguenza, i suoi canali online e offline continuano a mantenere una traiettoria di rapida crescita. In particolare, Suning Retail Cloud, il nuovo e innovativo programma retail del Gruppo che sfrutta le capacità di vendita al dettaglio di Suning come supply chain, logistica e magazzino per potenziare start-up nel settore del retail, piccole imprese e privati in piccole città e cittadine, ha colmato il divario nel mercato e conseguito un vantaggio significativo in un periodo di tempo relativamente breve. Da gennaio a novembre di quest'anno, Suning Retail Cloud ha aperto oltre 2.700 nuovi punti vendita, che hanno contribuito a un aumento del 90% dei ricavi totali su base annua.

La trasformazione digitale di Suning Carrefour ha anche contribuito a migliorare le sinergie della supply chain, che a loro volta hanno consentito alla branca di Suning Full-Scenario Retail di dare slancio a servizi online come la consegna a domicilio, le vendite fuori sede e il social marketing.

Gli analisti sottolineano che la trasformazione ha luogo in un momento in cui la Cina si prepara ad adottare un importante cambiamento strategico nell'approccio allo sviluppo economico e sociale con il suo 14° piano quinquennale. Il nuovo e audace quadro di sviluppo pone l'accento sulla circolazione nazionale e sulla doppia circolazione verso i mercati globali e internazionali, che favoriranno opportunità storiche per il settore al dettaglio cinese.

In questo contesto, Suning ha abbracciato appieno le trasformazioni e le esperienze digitali osservate nell'ultimo decennio, preparandosi anche per i prossimi dieci anni. Guardando al futuro, l'azienda continuerà a rafforzare la propria attività nel settore della vendita al dettaglio, a sviluppare ulteriormente il suo nuovo posizionamento strategico decennale, a migliorare la sua posizione di fornitore di servizi al dettaglio, a digitalizzare completamente le risorse dell'azienda e a stabilire più connessioni social. In questo modo, Suning spera di consentire a un'ampia gamma di piccole e medie imprese al dettaglio di trasformare e aggiornare le proprie attività al fine di agevolare nuove opportunità di mercato.

Informazioni su Suning Holdings Group

Fondata nel 1990, Suning è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società pubbliche in Cina e Giappone. Nel 2020, Suning Holdings Group si è classificata al secondo posto tra le prime 500 imprese non statali in Cina con un fatturato annuo di 665,259 miliardi di RMB (circa 97 miliardi di USD) e ha mantenuto il primo posto nella categoria della vendita al dettaglio su Internet. Aderendo alla missione aziendale di "guidare l'ecosistema in tutti i settori creando un'eccellente qualità della vita per tutti", Suning ha rafforzato e ampliato il proprio core business come rivenditore attraverso un ecosistema aziendale composto da molteplici settori verticali, tra cui immobili commerciali, servizi finanziari e sport. Suning.com, la principale consociata pioniera nel retail online e offline, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per quattro anni consecutivi dal 2017 al 2020.