Sostenibilità: Citynews lancia Farmers4Future su AgriFoodToday.it

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Il Gruppo Editoriale Citynews lancia il progetto 'Farmers4Future', una serie di 24 puntate sul tema della sostenibilità in ambito agroalimentare, condotta da Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia nonché documentarista del National Geographic, e pubblicata sulla testata tematica del Gruppo, AgriFoodToday.it. Farmers4Future è promosso con il contributo della Dg Agri della Commissione Europea.

Il progetto prevede, a partire dal mese di dicembre, la pubblicazione di 24 puntate, ognuna della durata di 5 minuti, sull'edizione tematica AgriFoodToday.it. Ogni puntata verrà diffusa anche sulle 50 edizioni di prossimità del Gruppo Editoriale e sul circuito di oltre 140 emittenti locali collegate ad AdnKronos, media partner del progetto. La produzione esecutiva di Farmers4Future è a cura di Ju-sto Milano.

L'obiettivo del progetto Farmers4Future è, da un lato, quello di sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica sulle conseguenze dei cambiamenti climatici, compreso il ruolo chiave che il settore agricolo può svolgere nel mitigare gli impatti. Dall'altro, il progetto vuole promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese dagli attori locali per abbracciare nuovi modelli di business sostenibili e tecniche di produzione innovative. Il progetto, inoltre, evidenzia il ruolo svolto dalla Pac, la Politica Agricola Comune dell'Ue, nel sostenere la transizione degli agricoltori verso nuovi modelli di economia circolare. Diverse, quindi, le testimonianze di progetti finanziati dalla Pac raccontate attraverso i video servizi.

"I temi che verranno trattati sono diversi e tutti molto attuali - afferma Carlo Alberto Zaccagnini, Project Manager per Citynews - Lotta allo spreco alimentare, sì, ma non solo. Nella prima puntata, ad esempio, ci siamo occupati di una forma alternativa di alimentazione come quella derivante dall'allevamento e lavorazione degli insetti, considerati da molte realtà innovative il cibo del futuro. Successivamente parleremo della lotta biologica ai pesticidi attraverso l'introduzione nell'ambiente di riferimento di nuove specie animali antagoniste. Ci occuperemo più avanti anche della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in genere".

"Infine - conclude Zaccagnini - conosceremo realtà che stanno sperimentando innovative tecniche di produzione o coltivazione di prodotti in ambienti che fino a poco tempo fa erano impensabili. Mi riferisco ad esempio alla coltivazione di frutti esotici, come mango e avocado, in Sicilia. Il problema della sostenibilità in ambito agroalimentare, infatti, non riguarda solo la coltivazione nei campi o l'allevamento. Gran parte della partita si gioca dove noi nemmeno ci immaginiamo. È proprio questo l'obiettivo della serie".

"AgriFoodToday ha riscosso, nei suoi primi due anni di vita, un successo di audience al di là delle nostre aspettative, registrando 2 milioni di utenti unici e 4 milioni di pagine viste nel periodo gennaio-novembre 2020 e accreditandosi, presso pubblico e stakeholder, come una delle testate italiane più autorevoli su tematiche quali la filiera agro-alimentare e la Pac - continua Fernando Diana, Ceo di Citynews - In questa ulteriore fase di sviluppo editoriale continueremo ad arricchire l'edizione con nuovi ed interessanti contenuti multimediali. AgriFoodToday è stata la risposta di Citynews al crescente interesse dell'opinione pubblica per il settore ed è, al tempo stesso, la dimostrazione di come il Gruppo Editoriale riesca da anni a raccontare con estrema chiarezza e semplicità ai lettori italiani le iniziative e le politiche in ambito europeo, sfruttando a pieno la capillarità dell'informazione divulgata attraverso le 50 edizioni locali".