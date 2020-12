Puglia, truffa ai danni Regione: 7 misure e sequestri per 22 mln

16 dicembre 2020 a

Bari, 16 dic. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa, su richiesta della procura, dal Gip del Tribunale di Bari nei confronti di sette persone (di cui sei sottoposti agli arresti domiciliari e una interdetta dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di sei mesi). I destinatari delle misure cautelari sono indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, falsità ideologica, corruzione in atti giudiziari e autoriciclaggio. Con lo stesso provvedimento è stato, inoltre, disposto il sequestro di beni mobili, immobili e di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 22 milioni di euro.

I sei destinatari della misura cautelare personale degli arresti domiciliari sono tre avvocati e un dipendente di uno studio legale barese, un consulente di un'associazione a tutela dei consumatori di Barletta e un operatore giudiziario in servizio presso l'ufficio delle esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Bari. È stata anche disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività forense per sei mesi nei confronti di un altro avvocato barese. In tale contesto sono complessivamente 21 le persone indagate.

Il provvedimento cautelare costituisce l'epilogo di articolate e complesse indagini avviate da questa Procura e svolte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari a seguito della denuncia presentata a questo Ufficio giudiziario dal Presidente della Regione Puglia, nel maggio del 2018, in ordine alla presunta indebita percezione di compensi professionali da parte di alcuni avvocati facenti parte di uno studio professionale barese.

Secondo quanto denunciato, gli avvocati con ''condotte fraudolente - avrebbero indebitamente percepito compensi spettanti per il patrocinio in innumerevoli contenziosi civili intentati contro la Regione Puglia per conto di oltre 3000 agricoltori, al fine di ottenere il pagamento dei contributi previsti dalla legge regionale 29/1982, a titolo di indennità compensativa (corrisposta negli anni 1989–1993) in favore di imprenditori agricoli operanti in aree geografiche svantaggiate''.

Le indagini, effettuate con intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi documentali e indagini finanziarie, hanno consentito di disvelare un'associazione per delinquere che, attraverso complessi e diversificati meccanismi fraudolenti, ha intrapreso nei confronti della Regione Puglia migliaia di contenziosi di natura civilistica, al fine di conseguire e incrementare illecitamente i pertinenti compensi professionali. (segue)

È stato accertato, in particolare, che la compagine criminale, utilizzando anche mandati difensivi falsi, perché riportanti le firme apocrife degli imprenditori patrocinati, oppure perché riferiti a persone decedute, ha artificiosamente frazionato i contributi complessivamente spettanti a ciascun agricoltore nelle diverse annualità. In tal modo i legali, componenti dell'associazione per delinquere, hanno intentato, per ciascuna annualità, altrettante cause civili finalizzate ad ottenere il pagamento sia delle indennità agricole spettanti, sia delle connesse spese legali, in questo modo indebitamente incrementate.

Una volta ottenuta la corresponsione dei contributi spettanti agli agricoltori, l'organizzazione criminale ha provveduto ad attivare nei confronti della Regione Puglia nuovi contenziosi, questa volta tendenti ad ottenere il riconoscimento degli interessi di mora maturati sui ritardati pagamenti delle indennità agricole, nonché il pagamento di quelle spese legali che, benché riconosciute in giudizio, non erano state ancora rimborsate dall'ente.

Al fine poi di intralciare la costituzione in giudizio della Regione Puglia, gli avvocati indagati hanno promosso azioni giudiziarie, in violazione alle norme sulla competenza territoriale dei Giudici di Pace, innanzi a Tribunali che si trovano in altre province del territorio nazionale Lecco, Crema, Como, Torino, Napoli, Vercelli, Matera, Trani e Pisticci.

L'indagine, che ha consentito di quantificare in oltre 22 milioni di euro le somme illecitamente percepite in danno del bilancio della Regione Puglia, ha, in più, fatto emergere gravi condotte corruttive nei confronti di un infedele operatore giudiziario in servizio nella Cancelleria delle esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Bari, il quale, in violazione dei propri doveri di ufficio e in cambio di denaro e di altre utilità, ha istruito le richieste di rimborso avanzate dagli indagati anticipando le udienze dell'esecuzione rispetto agli ordinari tempi di attesa.

Le indagini finanziarie, infine, hanno permesso di riscontrare diverse operazioni di autoriciclaggio poste in essere da alcuni degli indagati che hanno trasferito su conti correnti bancari nella propria disponibilità parte degli ingenti proventi illeciti conseguiti.

Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari personali, le Fiamme Gialle baresi, su delega di questa Procura, hanno dato attuazione al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di beni e disponibilità finanziarie dei soggetti attinti dalla misura cautelare per un valore di oltre 22 milioni di euro