Monza: toglieva multe a sponsor figlio, arrestato ex capo polizia stradale Seregno

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Riceveva somme di denaro sotto forma di sponsorizzazione per l'attività sportiva del figlio. In cambio toglieva le multe, o quantomeno riduceva il rischio di riceverne, a quattro imprenditori brianzoli attivi nel settore edile o nella lavorazione e trasporto di materiali estrattivi. L'ex comandante del distaccamento della polizia stradale di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, è stato arrestato dai colleghi della polizia stradale di Milano. Complessivamente gli agenti hanno eseguito otto custodie cautelari, due delle quali in carcere, cinque agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal Tribunale di Monza.

Le indagini hanno accertato anche la responsabilità di altri due appartenenti allo stesso ufficio che, collaborando illecitamente con un avvocato di Milano, gli procacciavano persone intenzionate a fare ricorso alle sanzioni comminate dal loro stesso ufficio. In particolare predisponevano le impugnazioni, approfittando anche delle informazioni contenute nei data base del Ministero dell'Interno, ricevendo in cambio dal legale una quota parte della sua parcella.

La polizia ha inoltre ha eseguito una serie di decreti di perquisizione delle residenze e dei luoghi di lavoro degli indagati e di un'altra persona legata all'attività agonistica del figlio dell'ex comandante.