Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Un palazzo di tre piani è stato evacuato a Milano, in via Ludovico il Moro, dopo lo scoppio di un appartamento per una verosimile fuga di gas. A rimanere ferita con ustioni al volto e al collo è una donna di 67 anni, ricoverata in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, un'automedica, un'auto infermieristica, la polizia e i vigili.