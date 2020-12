Mafia: blitz Gdf a Catania, spedizioni punitive armate contro clan rivali

16 dicembre 2020 a

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - Spedizioni punitive armate e intimidazioni nei confronti dei clan rivali. C'è anche questo nell'indagine che ha portato oggi all'arresto di 18 persone nell'ambito del blitz antimafia condotto dalla Guardia di finanza di Catania. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, turbativa d'asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. Colpiti i clan Laudani e Santapaola. Trentasette complessivamente gli indagati.

"Le indagini hanno posto in luce una importante disponibilità di armi degli affiliati all'organizzazione mafiosa, che sono state utilizzate nel compimento di episodi violenti e nelle intimidazioni", dicono gli investigatori delle Fiamme gialle, spiegando che "di particolare rilievo, in questo contesto, è risultata la figura di Giacomo Cageggi, detto 'il pugile' o Rocky, referente del clan Laudani per Lineri e Misterbianco, più volte protagonista di spedizioni punitive armate e intimidazioni".