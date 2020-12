Lombardia: F. Sala, 'da Regione e Camere commercio altri 31 mln per imprese'

16 dicembre 2020 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia e Camere di Commercio Lombarde, con la sottoscrizione del nuovo Programma d'azione per il 2021 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività 2019-2023, hanno approvato interventi a favore del sistema imprenditoriale lombardo. Dopo gli 86,4 milioni di euro, di cui 55,7 milioni di parte regionale e 29,7 milioni di parte camerale del 2020, per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 31 milioni, di cui oltre 14 a valere sul bilancio di Regione Lombardia e 17 su quello del sistema camerale.

"Durante questo momento particolare è più che mai importante la collaborazione con le Camere di Commercio - ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - per sostenere le imprese del territorio con misure efficaci e concrete. Occorre dare una forte spinta per il rilancio dell'economia e lo dobbiamo fare tenendo presente tre pilastri fondamentali per superare questa crisi: export, digitalizzazione e capitale umano, quest'ultimo il vero valore aggiunto della nostra Regione".

Sono diverse le iniziative promosse e finanziate attraverso l'accordo, tra cui azioni a sostegno dell'internazionalizzazione e per la promozione all'estero con attenzione alle micro, piccole e medie imprese lombarde, puntando sulla digitalizzazione e sullo sviluppo del commercio digitale ed elettronico.