Libia: Mladenov nuovo inviato Onu, via libera da Consiglio Sicurezza

New York, 16 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la proposta del segretario generale, Antonio Guterres, di nominare il bulgaro Nickolay Mladenov come nuovo inviato speciale in Libia. Mladenov sostituirà Ghassan Salamé, che aveva lasciato l'incarico lo scorso marzo per motivi personali. Il diplomatico bulgaro è stato negli ultimi anni il mediatore dell'Onu nel conflitto israelo-palestinese.

"I membri del Consiglio di Sicurezza hanno sottolineato l'importanza di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco a guida libica credibile ed efficace e attendono con impazienza un rapporto completo da parte del Segretario generale sulle proposte per un monitoraggio efficace del cessate il fuoco sotto l'egida delle Nazioni Unite", si legge in una nota.