Governo: Conte, rimpasto? 'Se ci sono richieste o malessere giusto ascoltarli'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Il rimpasto? "Può essere oggetto di confronto. Se ci sono richieste dalle forze politiche bisogna ascoltare e comprendere legittime aspirazioni. Da parte mia c'è massima disponibilità a comprendere, dopo di che ci riuniremo, tireremo le fila e vedremo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di 'Accordi&Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 21.25.