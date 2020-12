Germania: cittadinanza onoraria di Firenze alla cancelliera Angela Merkel

16 dicembre 2020 a

a

a

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - La Cancelliera tedesca Angela Merkel sarà cittadina onoraria di Firenze. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta del sindaco Dario Nardella, che passerà al vaglio del consiglio comunale per il via libera finale.

“Un riconoscimento doveroso – afferma il sindaco Dario Nardella – a una protagonista della recente storia europea che ha saputo tenere insieme non solo il suo Paese ma anche l'interna Unione in momenti molto difficili. Firenze, città da sempre a vocazione internazionale ed europeista, non può che riconoscere il suo valore e le sue capacità. La aspettiamo a Palazzo Vecchio, quando la situazione sanitaria lo consentirà, per conferirle questa cittadinanza di persona”.

“La Cancelliera Merkel nei suoi 16 anni di Governo in Germania – aggiunge il presidente del consiglio comunale Luca Milani – è stata protagonista anche della politica europea riuscendo in particolari e difficili mediazioni che hanno portato gli Stati membri a fare passi in avanti verso orizzonti nuovi di reale e concreta unificazione del nostro continente. In questi anni la globalizzazione ci ha imposto una profonda riflessione sul destino europeo, qualcuno ha deciso di andare per conto proprio ed altri, a mio modo di vedere, fortunatamente hanno deciso di stare insieme accettando nuove sfide per sostenibilità ambientale, economica e sociale. La cittadinanza onoraria di Firenze vuole significare una sempre maggiore e proficua costruzione di un pensiero politico transnazionale sui grandi temi e le grandi sfide dei prossimi anni”.