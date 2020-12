Germania: cittadinanza onoraria di Firenze alla cancelliera Angela Merkel (2)

16 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La delibera ricorda che il Regolamento per il conferimento dell'onorificenza disciplina il “riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Firenze o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera”.

Di Merkel in particolare viene ricordato “l'impegno e la costanza che ne hanno contraddistinto il lavoro riguardo al senso di unità europea e le innumerevoli sfide che in 16 anni di cancelleria ha dovuto affrontare, la rendono non solo una figura storica, ma un esempio di tenacia di fronte alla crisi pandemica che tutto il mondo sta affrontando. Si ricorda l'impegno profuso per rilanciare l'Unione proprio durante questa crisi e lo sforzo straordinario per trovare unità tra diverse correnti di pensiero all'interno del Consiglio Europeo. La delibera sottolinea poi “le eccezionali doti politiche di Angela Merkel, la sua esperienza, la sua riconosciuta capacità di capire l'interlocutore che ha di fronte e la sua spiccata intelligenza empatica l'hanno resa spesso l'unica in grado di trovare una sintesi tra le tante anime che tentano di lacerare il tessuto dell'Unione, anche il suo impegno legato alle questioni ambientali e la tutela del clima, tematiche da sempre care alla Cancelliera e delle quali è attiva promotrice, è stato da sempre forte e costante”.