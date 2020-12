Firenze: cadaveri fatti a pezzi, gli investigatori indagano sulla vita familiare

16 dicembre 2020 a

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - Una lunga audizione, iniziata in tarda mattinata e continuata fino alla serata, per le due figlie dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, scomparsi dal 2 novembre 2015, nella caserma dei carabinieri in Borgo Ognissanti a Firenze. Dorina e Vittoria Pasho sono state sentite dagli investigatori e dal pubblico ministero Ornella Galetti come persone informate dei fatti.

La loro testimonianza è considerata fondamentale dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita dei genitori e soprattutto la vicenda del fratello Taulant che risulta irreperibile dal 2016 quando evase dagli arresti domiciliari dove scontava una pena per reati di droga.

Con le due figlie dei coniugi Pasho in caserma sentito anche un loro zio, Dritan Pasho, fratello dell'uomo morto. Al momento la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio ed occultamento di cadavere senza tuttavia indagati.