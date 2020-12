Fiere: Regione Lombardia approva bando per sostenere ripresa esposizioni

16 dicembre 2020 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, i criteri per l'emanazione del bando per il sostegno alla ripresa delle manifestazioni fieristiche dopo la crisi provocata dall'emergenza Covid-19. Il milione di euro messo a disposizione sarà utilizzato per sostenere la ripresa delle fiere attraverso la concessione di aiuti a fondo perduto per l'organizzazione delle manifestazioni di livello internazionale e nazionale del calendario regionale 2021 approvato da Regione.

"Per Regione Lombardia - ha precisato Mattinzoli - è importante che il sistema fieristico tenga il più possibile soprattutto ora perché esso è un volano prezioso per gli operatori e tutto l'indotto. La speranza è che si torni presto a calendarizzare gli eventi in presenza, ma abbiamo deciso di confermare sempre la stessa cifra come sostegno anche se in questo terribile periodo tutto si svolge da remoto, proprio perché fermamente convinti del valore delle fiere".

L'aiuto è concesso fino a 40mila euro per le fiere internazionali e 25mila per le nazionali. Sono ammesse spese per esempio per canoni per l'area espositiva, allestimenti di aree comuni, pubblicità e comunicazione, siti web, consulenze informatiche, acquisti per prevenzione del contagio. La misura prevede anche la possibilità di variazioni di progetto e di proroghe dei termini per far fronte all'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.