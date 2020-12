16 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "C'è sempre un familiare, persone vicine che si dedicano e spesso sacrificano un arco temporale prezioso del loro tempo" per assistere un disabile. Un provvedimento ad hoc per loro, di sostegno, "è molto atteso, e io confido e auspico sia approvato in tempi brevi". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato