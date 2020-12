Coronavirus: Marcucci, 'su piccoli comuni battaglia di principio'

16 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Sui piccoli Comuni, la mia è stata una battaglia di principio e di fatti. Sono soddisfatto della mozione approvata in Senato, in cui si impegna il Governo ad avere equità di trattamento tra città di varie dimensioni nelle giornate natalizie. Chi vive in realtà più piccole non deve mai essere penalizzato". Lo afferma il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci al termine delle votazioni sulle mozioni in Senato.