Coronavirus: vertice fiume Conte-capidelegazione, salta intervento a Confesercenti**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Va avanti da oltre due ore il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza e il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro per decidere le misure sulle festività natalizie. Le posizioni sarebbero molto distanti, difficile trovare una sintesi. E intanto è saltato l'intervento del presidente del Consiglio a Confesercenti, inizialmente in programma per le 14.30.