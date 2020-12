Cinema: a Focus Features i diritti di 'Belfast' di Kenneth Branagh** (2)

16 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Belfast è il mio film più personale. E' come tornare a casa, un viaggio drammatico di eccitazione, emozione e umorismo", ha detto Branagh. "Essere accolti da registi e distributori di provata immaginazione e talento come Focus è fantastico. Siamo onorati di collaborare con Peter Kujawski e il suo fantastico team. Con l'incredibile supporto di Northern Ireland Screen anche nel mix, siamo molto entusiasti per il futuro di Belfast nei cinema di tutto il mondo nel 2021".

"Siamo entusiasti e grati di collaborare con uno stimato regista e narratore come Kenneth -ha dichiarato Peter Kujawski, presidente di Focus Features- Molto personale e appassionato, 'Belfast' è commovente, è pieno di vita e non vediamo l'ora di condividerlo con il pubblico di tutto il mondo".