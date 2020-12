15 dicembre 2020 a

Washington, 15 dic. (Adnkronos) - "Come ho detto durante la campagna elettorale: sarò un presidente di tutti gli americani. Lavorerò sodo per quelli che non hanno votato per me come per quelli che lo hanno fatto". Così in un tweet il presidente eletto Joe Biden all'indomani della ratifica della sua vittoria da parte del Collegio Elettorale.