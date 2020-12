Università: Cattolica, racconta il centenario con 'Secondo tempo' e lancia suo media center (2)

15 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Tra le novità del media center la sezione dedicata ai podcast. Ieri il debutto, con il go live di 'Secondo tempo' lo speciale 'Roboetica' a cura dei giornalisti Marzio G. Mian e Nicola Scevola. Un viaggio sonoro in 12 puntate dell'Università Cattolica che, attraverso autorevoli voci accademiche e del mondo delle professioni, si propone di raccontare che cosa vuol dire vivere al tempo dell'intelligenza artificiale. Inoltre, partendo da esperienze reali sul campo, intende analizzare se e come i robot stanno cambiando la natura umana.

Diversi gli aspetti toccati: si va dalla capacità dell'Intelligenza artificiale di elaborare dati che si sta rivelando preziosa nella lotta al Coronavirus, affrontata nell'episodio 'L'antidoto intelligente', alla questione della presenza della robotica nelle fabbriche esaminata nella puntata 'Il Lavoro nobilita l'automa' o alla gestione del traffico affidata agli algoritmi messa sotto la lente nel podcast intitolato 'Big Data nel Motore'.

Sempre nella sezione podcast di 'Secondo tempo' trovano spazio altri approfondimenti, tra cui 'Kennedy: il mito e il coraggio', l'iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'Università Cattolica per raccontare l'America del primo presidente cattolico della storia americana, 'Le voci di CattolicaNews', interventi, opinioni e punti di vista sui fatti dell'attualità affidati ai docenti delle 12 Facoltà dell'Ateneo, 'La Parola del giorno', il commento audio al Vangelo quotidiano a cura del Centro pastorale dell'Università Cattolica.