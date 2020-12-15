Tv: ascolti, 'Ben is back' su Rai1 vince il prime time

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film 'Ben is back', visto da 4.093.000 telespettatori con uno share del 17,05% seguito, al secondo posto, da 'Grande Fratello Vip 5' che ha ottenuto 3.356.000 telespettatori e uno share del 19,98%. Terzo gradino del podio per Rai 3 con 'Report' che ha totalizzato 2.423.000 telespettatori e uno share del 9,68%.

Fuori dal podio, su Italia 1 il film 'Braven, il coraggioso' ha interessato 1.711.000 telespettatori (share del 6,85%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 1.074.000 telespettatori con uno share del 5,64%. Su Rai2 'Guarda… stupisci – Special Selection' è stato seguito da 1.006.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su La7 'Speciale Otto e mezzo – Obama' ha ottenuto 601.000 telespettatori (share del 2,40%) e 'Un’ora con Barack Obama' ha totalizzato 697.000 e uno share del 2,62%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Svalvolati on the Road' che è stato seguito da 468.000 telespettatori con uno share 2,1% e Tv8 con il film 'Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate' che ha interessato 285.000 telespettatori con share uno share dell'1,5%. (segue)