Sud: Provenzano, 'suo sviluppo potenziale per l'intero Paese'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Abbiamo messo a disposizione del Mezzogiorno strumenti senza precedenti" per liberare un "potenziale di sviluppo per l'intero Paese". Lo ha detto il ministro per il Sud Peppe Provenzano nel suo intervento on line all'inaugurazione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione.

Provenzano, tra le altre cose, ha ricordato la "fiscalità di vantaggio, che non è uno strumento difensivo ma un pezzo della capacità di attrarre, intercettare investimenti esterni per la creazione di catene valore europeo".

"Abbiamo compiuto scelte importanti come quelle sulle Zes, con la nuova governance che sta partendo, e vogliamo potenziare e rafforzare le Zes nel Piano di ripresa e resilienza", ha anche sottolineato il ministro che poi ha anticipato un "progetto a cui lavoriamo con la Farnesina per mettere insieme tutte le possibilità di investimento, gli incentivi fiscali, le Zes, il piano di investimenti infrastrutturali e la ricchezza delle risorse a disposizione nell'area. Manca uno strumento semplice e agile che descriva le potenzialità del sud e quanto il governo ci sta credendo", ha detto il ministro.