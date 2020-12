Sanremo 2021, Amadeus: "26 cantanti in gara big"

15 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - I Big in gara a Sanremo 2021 "saranno 26, 2 più dell'anno scorso". Lo ha annunciato Amadeus durante la presentazione della finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda giovedì 17 dicembre su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, in una serata che vedrà anche l'annuncio in diretta dei Big in gara. Un aumento, ha spiegato il conduttore e direttore artistico, che si è reso necessario "perché la proposta era enorme: ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n'erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l'imbarazzo della scelta", ha aggiunto Amadeus. Che, sulle quote rosa oggetto di polemica lo scorso anno, ha chiarito anche che sul palco quest'anno in gara saliranno "10 donne".