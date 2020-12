Rifiuti: nasce Reneos, piattaforma Ue per raccolta batterie litio auto elettriche

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Reneos, la prima grande piattaforma europea per la raccolta e il riciclo delle batterie agli ioni di litio, prende ufficialmente il via. Le migliori esperienze di logistica e trattamento di questa particolare tipologia di rifiuto si sono organizzate per fare squadra e offrire una soluzione all'intera industria europea del settore, che finalmente può fare affidamento su un solido network di organizzazioni di raccolta e riciclo delle batterie utilizzate per i veicoli elettrici, per lo storage di energia domestico e per le applicazioni industriali. A creare la piattaforma sono state le nazioni leader nella gestione delle batterie, con l'obiettivo di far fronte all'imminente boom delle auto elettriche.

Per l'Italia, è presente Cobat, la storica piattaforma che da oltre 30 anni si occupa di riciclo di qualsiasi tipologia di accumulatori. Il settore ha già mostrato interesse per l'iniziativa, come dimostra la prima collaborazione con Zero Motorcycles. Crescita esponenziale delle batterie per veicoli elettrici L'uso delle batterie nella mobilità elettrica è diventato sempre più diffuso e ha portato ad un aumento esponenziale dei volumi di produzione di accumulatori per l'industria dei veicoli elettrici. Inoltre, ci sono studi che indicano che la crescita del settore della emobility e la continua elettrificazione continueranno a innescare un incremento esponenziale delle batterie prodotte.

Un tale aumento, a sua volta, porterà a una maggiore domanda di soluzioni sostenibili per la raccolta e il riciclo di queste batterie. Per supportare l'industria dei veicoli elettrici, che è organizzata su scala europea e globale, e per creare un contributo sostanziale all'economia circolare, è necessaria una collaborazione internazionale. Una collaborazione europea unica La raccolta e il riciclo delle batterie agli ioni di litio richiedono competenze specifiche. Per questo motivo, le organizzazioni leader nel settore in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia e Norvegia hanno unito le forze per soddisfare le richieste di aziende che ormai lavorano su scala internazionale e hanno bisogno di una rete che offra soluzioni 'chiavi in mano'.

Reneos si basa sull'esperienza dei suoi partner nazionali e le riunisce in una piattaforma europea, consentendo il riciclo su larga scala di batterie agli ioni di litio per le società multinazionali. I partner di ogni Paese garantiscono il trasporto sicuro e lo stoccaggio di batterie esauste e danneggiate nel rispetto delle linee guida europee e della legislazione nazionale per il trasporto di merci pericolose, prima di dare a queste batterie una seconda vita attraverso il riutilizzo o l'avvio al riciclo. In tal modo, Reneos vuole contribuire a offrire soluzioni sostenibili per fronteggiare il numero crescente di batterie presenti nel mercato.

“Negli ultimi anni – dichiara Philippe Celis, ceo di Reneos – abbiamo visto che l'industria europea è alla ricerca di soluzioni sostenibili per la raccolta e il riciclo a livello internazionale di un numero crescente di batterie per la trazione elettrica. Reneos consolida l'esperienza di diverse organizzazioni leader nella raccolta e nel riciclo di tali batterie, conservando le singole radici nazionali. Facciamo affidamento sul know-how locale dei nostri partner per offrire servizi ai nostri clienti a livello internazionale, con un'offerta su misura per i loro mercati locali, tenendo conto della legislazione nazionale e delle normative che riguardano la sicurezza. Inoltre, riunendo i massimi esperti nel riciclo delle batterie, vogliamo rendere l'Europa un vero e proprio hub di riciclo delle batterie, aumentando ulteriormente la nostra competitività rispetto all'Asia o agli Stati Uniti ".

“Cobat è orgoglioso di lavorare in squadra con i maggiori operatori europei del settore fine vita delle batterie al litio – aggiunge Luigi De Rocchi, R&D Manager di Cobat e membro del board di Reneos – L'Italia è una delle best practice a livello internazionale per la gestione delle batterie al piombo e Cobat è già da anni al lavoro con il Cnr per il riciclo delle batterie al litio. Oggi portiamo la nostra esperienza e il nostro know-how in un grande progetto per affrontare assieme un cambiamento epocale”.

La creazione di un tale sistema europeo di raccolta e riciclo è stata accolta con molto entusiasmo dall'industria di settore. A partire da ottobre, Reneos gestisce le batterie al litio utilizzate dal produttore di motociclette elettriche Zero Motorcycles. L'azienda ha concessionari in Italia, Benelux, Norvegia, Finlandia, Svezia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Austria e Repubblica Ceca. In tutti questi Paesi, le batterie verranno raccolte, trasportate e trattate nel rispetto delle rispettive normative e prescrizioni di sicurezza.

“Produciamo esclusivamente motociclette elettriche – spiega Danny van der Horst di Zero Motorcycles – e per questo dobbiamo confrontarci con la gestione delle batterie al litio a fine vita. Grazie alla nostra partnership con Reneos, ora possiamo raccogliere e riciclare queste batterie in maniera efficiente e sicura. Questa collaborazione è un ottimo esempio di come il nostro settore possa fare un passo in avanti grazie a un network europeo".