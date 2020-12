Recovery: Renzi, 'Draghi invita a non sprecare opportunità'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Sempre bello leggere le riflessioni di Mario Draghi. L'ex Presidente della BCE, in questo intervento ripreso sul 'Corriere della Sera' da Federico Fubini, ci richiama a una visione seria e intelligente del futuro delle imprese, dei posti di lavoro, del debito pubblico. Ed evidenzia la necessità di predisporre un Next Generation UE di grande qualità. Abbiamo una gigantesca opportunità, sembra dire Draghi: non sprechiamola. Analisi davvero condivisibile". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.