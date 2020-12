Recovery: Conte, 'task force nel rispetto istituzionale, non si espropria nessuno'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La task force sul piano di resilienza "sarà nel rispetto istituzionale", ma "il governo ha la responsabilità di garantire una struttura di governance efficace e efficiente. Non si tratta di espropriare nessuno. Non è pensabile che a questa struttura di monitoraggio si possano attribuire espropriazioni dei poteri dei soggetti attuatori". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.