PluService-LoJack, soluzione telematica per gestione riparazioni dei bus

15 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 15 dic. (Labitalia) - PluService, azienda marchigiana leader in Italia nelle soluzioni software legate alla mobilità, e LoJack Italia, società del gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nei sistemi di protezione dei veicoli e la sicurezza dei suoi occupanti, hanno annunciato oggi il lancio sul mercato di un'innovativa soluzione telematica destinata a rivoluzionare il processo di manutenzione e gestione di autobus e mezzi del trasporto locale sia pubblici sia privati. Obiettivo del nuovo servizio è rendere più smart la manutenzione dei veicoli e addirittura prevenire problemi meccanici che possano causare il fermo dei bus, provvedendo alla riparazione in modo efficace e con minore dispendio di tempi e costi. Grazie a questo sistema l'azienda di trasporto potrà monitorare in tempo reale lo stato di salute dei propri veicoli e verrà tempestivamente avvertita qualora si dovesse verificare un malfunzionamento su uno dei bus, consentendo allo stesso tempo di farlo rientrare per l'opportuna manutenzione o di non metterlo in servizio, accorciando i tempi di diagnosi e riparazione ed evitando guasti più gravi, oltre a disservizi e problemi connessi al suo recupero e al trasporto dei suoi passeggeri. Senza contare i benefici in termini di sicurezza che questa soluzione porterà.

Il dispositivo LoJack installato a bordo del veicolo rileva il segnale di anomalia proveniente dalle centraline elettroniche del mezzo e, grazie al sistema Officina di PluService, l'alert viene comunicato in tempo reale all'azienda di trasporto, mettendola in condizione di intervenire tempestivamente per la soluzione dello specifico problema. La tempestività della comunicazione consente di pianificare e rendere più efficace, tempestivo e rapido l'intervento di riparazione.

"Il monitoraggio costante della flotta di autobus - evidenzia Maurizio Iperti, amministratore delegato di LoJack Italia e vp LoJack Europe -consente, da una parte, l'ottimizzazione del processo di manutenzione del veicolo e, dall'altra, una riduzione dei costi connessi al fermo macchina, alle riparazioni e alle disponibilità dei mezzi per svolgere il servizio. Tutto fornendo un contributo concreto sul fronte della sicurezza stradale e della protezione dei passeggeri trasportati". "La collaborazione con LoJack - sottolinea Giorgio Fanesi, amministratore delegato di PluService - ci ha consentito di sviluppare un importante add-on per il nostro prodotto di gestione dell'officina che realizza un efficace strumento per una sostanziale riduzione dei costi di manutenzione. Abbiamo confermato così la nostra missione di progettare e sviluppare concreti servizi software tesi sempre al miglioramento del conto economico delle aziende nostre clienti".