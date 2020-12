Musica: Roberto Angelini torna il 15 dicembre con 'Incognita'

15 dicembre 2020 a

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un ritorno delicato, intimo, quasi in punta di piedi per il cantautore, che con questo brano rilascia il primo tassello di avvicinamento al suo prossimo album di inediti. Roberto Angelini torna dopo nove anni con 'Incognita', il nuovo brano che anticipa il nuovo album di inediti dell'artista romano. È datato 2011 l'ultimo lavoro a suo nome, uscito per la propria etichetta indipendente FioriRari. Nel mezzo sono accadute tante cose: infinite collaborazioni con moltissimi artisti, tra le più recenti la firma come co-produttore dell'ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi 'Tradizione e Tradimento' e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario.

E ancora, numerosi progetti paralleli, tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake- un album, un tour, un documentario- e una carriera televisiva ormai quasi decennale, intrapresa dapprima su Rai3 con 'Gazebo', poi su La7 con 'Propaganda Live'. Roberto Angelini è un autore, chitarrista e produttore: già vincitore del Premio della Critica 'Mia Martini' al Festival di Sanremo nel 2001, nei primi anni duemila si fa conoscere dal grande pubblico con alcuni singoli divenuti delle vere e proprie hit ('GattoMatto' e 'La Gioia del Risveglio'). Ha all'attivo quattro album a suo nome e una prolifica attività autoriale che lo porta a scrivere canzoni per artiste come Elodie ed Emma Marrone. Tra i brani scritti per Emma, anche il singolo 'Calore' con cui la cantante si aggiudica la vittoria del talent ‘Amici'' nel 2010.