Moda, apre Outletin.it per capi firmati vintage e second hand scontati

(Firenze, 15 dicembre 2020) - Da oggi gli acquisti moda non saranno più come prima grazie alla nascita di

Il nuovo negozio, sia online che fisico con base a Firenze, nasce dal concetto di outlet, con sconti disponibili dal 30% in su per tutto l'anno, unito al concetto di vendita e scambio di abbigliamento usato di marca e di alta qualità.

Un concept unico quello di Outletin, che nasce per rivoluzionare il concetto di boutique e di shop online, unendo in un solo posto tutto ciò che più piace dello shopping: capi nuovi ma sempre in saldo, capi vintage e second handOutletin di alta qualità, all'insegna dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Una nuova formula di acquisto, con vendita e scambio di abbigliamento, che promette di ridare nuova vita agli armadi degli italiani, e che comprende sia la piattaforma online che uno store fisico a Firenze, a Piazza Mentana a pochi passi da Ponte Vecchio.

Prendendo come riferimento il prezzo di vendita finale, chi porta i propri capi potrà scegliere tra il ricevere il 30% in contanti o il 50% tramutato in buoni acquisto, spendibili su tutti gli articoli presenti sia nuovi che Secon Hand e Vintage.

Buoni che saranno validi per un anno, e che potranno essere spesi sia nello store fisico che nello shop online.

“Acquistiamo i nostri capi direttamente dai rivenditori autorizzati delle migliori marche o da privati, che come i clienti visiteranno il nostro store di Firenze per venderci quei capi d'abbigliamento e accessori che non usano più o che non hanno mai utilizzato. In questo modo si potrà donare nuova vita a capi usati”, racconta entusiasta Gaetano Campolo.

Questo non è vantaggioso solo per il venditore che potrà così utilizzare capi dismessi per acquistarne di nuovi, ma anche per l'ambiente.

Infatti, riutilizzando 1 kg di abiti usati si riducono:

• L'emissione CO2 di 3,6 kg

• Il consumo di acqua di 6000 lt

• L'uso di fertilizzanti di 0,3 kg

• L'utilizzo di pesticidi di 0,2 kg

Un'attenzione per l'ambiente prevista anche nello store, in cui prevarrà il colore verde stabilizzato, che riduce la quantità di polveri sottili all'interno degli ambienti chiusi, non trattato con materiali tossici o nocivi, e in cui è previsto l'utilizzo di materiali naturali come legno e corda per l'esposizione.

Dallo shop online, che sarà attivo dal 20 dicembre prossimo all'indirizzo

Per maggiori informazioni

Sito web:

