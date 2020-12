Lombardia: accordo tra Regione e Agenzia beni confiscati per condivisione dati

15 dicembre 2020 a

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha messo a disposizione dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati un sistema informativo per la condivisione dei dati sui beni immobili confiscati presenti sul territorio regionale. Lo prevede un accordo sottoscritto tra Palazzo Lombardia e l'Anbsc. Il sistema è disponibile anche per gli enti e i soggetti coinvolti nella gestione dei beni. "La restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie - dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è uno strumento importantissimo e di grande valore rieducativo. Non solo perché i beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione sociale e di accoglienza e di costruzione di comunità solidali".

Lo scorso giugno, ricorda l'assessore, "abbiamo finanziato con un milione di euro la ristrutturazione di 17 immobili in diversi Comuni lombardi sequestrati alla criminalità organizzata. Strutture che saranno destinate alle emergenze abitative, per la Polizia locale e per le associazioni. Inoltre abbiamo appena stanziato per il biennio 2021-2022 quattro milioni di euro per il recupero e l'utilizzo di beni sequestrati alla mafia".