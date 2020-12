Governo: Rosato, 'speriamo ci sia modo per andare avanti, lo vedremo con Conte'

15 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Noi avevamo fatto delle domande e detto alcune cose in aula, queste cose le ripeteremo a Conte con spirito costruttivo. Se le risposte saranno soddisfacenti per entrambi andremo avanti a lavorare, ma non possiamo continuare a pensare che dobbiamo sopravvivere". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno.

"Noi speriamo che ci sia modo per andare avanti, non per rompere i rapporti. Dopodichè vedremo cosa succede quando ci incontriamo...", sottolinea.