Governo: Renzi, 'ora palla a Conte, premier e M5S dicano sì al Mes'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ora la palla sta a Conte. Noi quello che dovevamo dire, lo abbiamo detto in Parlamento". Lo dice Matteo Renzi al Tg5. Quali condizioni per evitare la crisi? "La prima e forse la più importante è la sanità. Ci sono 36 miliardi che potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono eroi e poi non dargli i soldi. Questi 36 miliardi sono bloccati con un no ideologico dei 5 stelle e di Conte: a me sembra una follia. Prendiamo i soldi, mettiamoli sulla sanità".