Food: da Associazione gastronomi professionisti di Parma Award 2020

Parma, 15 dic. (Labitalia) - Si terrà lunedì 21 dicembre, a partire dalle 18.30, al Gastronomy Hub di Parma, l'evento di premiazione delle personalità del mondo gastronomico che durante il 2020 si sono particolarmente distinte nel proprio ambito professionale. L'evento è promosso dall'Associazione gastronomi professionisti: con sede a Parma, questo ente è il primo a interfacciarsi con gli 11 corsi universitari in Scienze gastronomiche presenti in tutta Italia e a prefiggersi l'obiettivo di rappresentare e tutelare la figura del gastronomo professionista. Ha fatto di Parma la propria sede perché proprio la Città Creativa Unesco della gastronomia è stata la prima a ospitare uno specifico corso accademico in Scienze gastronomiche.

La premiazione potrà essere seguita live sulle pagine Facebook (www.facebook.com/AssoGastronomi) e YouTube dell'Associazione gastronomi professionisti. Interverranno Cristiano Casa, assessore al Turismo, Relazioni internazionali e Progetto Unesco del Comune di Parma, e Filippo Arfini, presidente del Corso di laurea magistrale in Gestione dei sistemi alimentari di qualità e della gastronomia (Food Quality) dell'Università di Parma. A conferire i premi sarà Paolo Tegoni, presidente dell'Associazione gastronomi professionisti, che spiega: "A chiusura dell'anno abbiamo voluto rendere merito alle figure professionali attive in ambito enogastronomico che, a nostro parere, hanno contribuito ad arricchire il settore in cui tutti noi, quotidianamente, operiamo e cerchiamo di esprimerci al meglio. Persone che, inoltre, possono essere da esempio e da stimolo a tutti i giovani iscritti all'Associazione che, affacciandosi adesso al mondo del lavoro, possono comprendere ancora più chiaramente quanto sia sfaccettata e quante possibilità offra la professione del gastronomo".

Per questa prima edizione degli Awards, l'Associazione gastronomi professionisti ha deciso di premiare tre professionisti, in altrettante categorie. Tra i premiati c'è anche un parmigiano d'adozione: si tratta del maestro gelatiere Stefano Guizzetti, ai vertici di tutte le classifiche specializzate con la sua creatura 'Ciacco'. Dal 2013 Guizzetti, considerato un pioniere del 'gelato gastronomico', si è distinto per la sua costante attività di innovazione nel settore della gelateria e per l'impegno nel raccontare e valorizzare il territorio, attraverso la collaborazione con i migliori produttori locali, campioni di biodiversità. Per questo motivo, a lui verrà conferito il 'Premio per la ricerca e lo sviluppo nella gastronomia'.

Ad aggiudicarsi il 'Premio per la divulgazione gastronomica' sarà, invece, la scrittrice faentina Martina Liverani. Fondatrice nel 2013 di 'Dispensa-Generi alimentari & Generi umani', prima bookazine italiana indipendente sul cibo, vincitrice del premio Gourmand World Cook Books come miglior rivista food italiana e seconda miglior rivista di cibo al mondo, ha recentemente pubblicato per Rizzoli 'Atlante di Geogastronomia'. Quello assegnato dall'Associazione gastronomi professionisti vuole essere un premio alla capacità di Liverani di trattare con uno stile personale e al contempo rigoroso il tema della gastronomia, approfondendone i più svariati aspetti: uno dei grandi meriti della vulcanica scrittrice è stato quello di rendere fruibile questo mondo a un pubblico ampio ed eterogeneo.

Con il terzo Award - 'Premio internazionale per la gastronomia' - l'Associazione gastronomi professionisti varca i confini italiani e incorona Alessandra Pierini. Patronne di Rap Épicerie a Parigi - vero punto di riferimento nella Ville Lumière per gourmet curiosi che desiderano scoprire i migliori prodotti di alta gastronomia del nostro Paese - e attenta studiosa e scrittrice di libri sulle eccellenze del gusto italiane, Pierini ha recentemente contribuito, a fianco di François-Régis Gaudry, il più illustre giornalista gastronomico d'Oltralpe, alla creazione dell'enciclopedia 'On va déguster l'Italie' edita da Marabout.

Ai tre premiati, oltre alla pergamena di rito, verrà consegnato un regalo gourmet rigorosamente 'made in Parma' offerto dal Prosciuttificio Simonini Vittorio di Castrignano (Parma). La cerimonia di consegna degli Awards dell'Associazione gastronomi professionisti sarà anche l'occasione per ringraziare tutti gli associati e per fare il punto sul 2020 che si avvia alla conclusione: un anno ricco di attività formative e divulgative, nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid-19.