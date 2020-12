Coronavirus: in gruppo al parco nel Varesotto, multati nove ragazzi

15 dicembre 2020 a

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Nove ragazzi sono stati multati dai carabinieri a Vedano Olona, in provincia di Varese, per violazione delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I militari li hanno controllati mentre si trovavano in gruppo in un parco del Paese. Inoltre i carabinieri hanno denunciato due ragazzi di 20 anni, trovati in possesso di un coltello multiuso e di oggetti atti a offendere, che sono stati sequestrati. E' stato poi segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti uno studente minorenne del luogo in quanto trovato in possesso di circa due grammi di marijuana.