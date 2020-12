15 dicembre 2020 a

Londra, 15 dic. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Gran Bretagna 18.450 contagi e 506 morti per il coronavirus. Il numero dei decessi dall'inizio della pandemia sale a 64.908. I nuovi ricoverati sono 1.637, per un totale di 11.212 ricoveri negli ultimi sette giorni, riferiscono le autorità sanitarie.