Roma, 15 dic. (Adnkronos) - I finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 118 miliardi di Euro, per un milione 484 mila domande: di queste, un milione 24 mila sono fino a 30 mila Euro, per oltre 20 miliardi di finanziamenti, e 153 mila sono per garanzie su moratorie, per oltre 3 miliardi di Euro. Lo rende noto l'Abi in un comunicato.