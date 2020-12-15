Cdp: Gorno Tempini, 'Milano centro di innovazione e digitalizzazione'

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - L'apertura della sede della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Acceleratore Fintech a Milano sono "un'iniziativa molto importante per valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, che ci aspettiamo che possa diventare sempre più un centro di innovazione moderno, digitale e di riferimento europeo, rendendo la città ancora più attrattiva in termini economici e di capitale umano". Lo ha detto Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp, parlando all’inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti a Milano e dell’Acceleratore Fintech.

Le operazioni che Cdp ha concluso negli ultimi mesi, con Sia-Nexi ed Euronext-Borsa Italiana, "contribuiscono a consolidare il posizionamento di Milano quale piattaforma centrale per la digitalizzazione del Paese e rafforzare il ruolo dell'industria dei servizi finanziaria internazionali e nazionali, rappresentando così un volano per la crescita del sistema imprenditoriale italiano e dell'industria dei servizi finanziari stessa", ha aggiunto.