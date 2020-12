Appartamenti in vendita a Roma centro: i quartieri più ricercati

15 dicembre 2020 a

a

a

(Roma 15 dicembre 2020) - Roma, 15/12/2020 - Gli appartamenti in vendita a Roma centro costituiscono un'ottima occasione per chi è alla ricerca di un'abitazione, le cui caratteristiche vanno oltre quelle di tipo classico. Si può affermare che questi appartamenti in centro nella capitale rappresentano anche delle ottime occasioni di investimento, in quanto possono essere considerati, per alcuni elementi in particolare, delle vere e proprie case di pregio, se non addirittura di lusso. Si tratta di un segmento del mercato immobiliare da considerarsi piuttosto stabile nel tempo, capace di offrire un andamento importante nel corso degli anni. Infatti, non è dimenticare che gli immobili tradizionali tendono a risentire più delle crisi economiche. Al contrario, le abitazioni di pregio possono costituire un investimento affidabile, anche a distanza di anni. Ad ogni modo, si esamina lungo questo articolo qual è la situazione del mercato immobiliare, specialmente quello romano.

Quali sono i quartieri più ricercati a Roma

Se si guarda fra gli

Non ci si riferisce soltanto ad acquirenti italiani, perché da questo punto di vista il panorama è molto vario, dato che anche gli stranieri tendono ad investire molto in queste zone della capitale. Soprattutto le zone del centro storico romano con le loro case in vendita sono molto ricercate da coloro che vogliono avere la possibilità di diversificare gli investimenti. Un altro caso molto particolare ed interessante è quello delle ricerche nelle zone di Trevi, del Celio e di Campo Marzio.

Le case di lusso più ricercate nei vari quartieri di Roma

Il mercato della capitale dal punto di vista immobiliare rappresenta una realtà molto dinamica. Il contesto di riferimento di Roma è infatti eccezionale nel suo genere. Soprattutto lo si può notare facendo riferimento alle case che hanno un certo valore storico e artistico.

Basti pensare a quante richieste ci sono, ad esempio, nelle zone di Piazza di Spagna, Via del Corso e Campo de' Fiori. Sono proprio queste le case di prestigio che ormai da qualche anno rimangono fra gli alti livelli più gettonati dagli investitori, sia italiani che stranieri.

Da qualche tempo cominciano ad essere ricercati anche gli immobili che si trovano in altri quartieri, che prendono sempre più piede, come per esempio il quartiere Prati. Anche la zona dei Parioli tende a resistere nel tempo e qui la domanda è molto forte soprattutto da parte di funzionari stranieri.

Un'altra area che non bisogna dimenticare nel mercato immobiliare romano è quella che rientra nella zona del Trionfale-Vaticano. In questo caso gli investitori sono attratti dalla particolare localizzazione e dal fatto che la zona è molto importante dal punto di vista dei servizi offerti.

Nell'area Trionfale-Vaticano si conferma l'interesse soprattutto degli investitori del Nord Europa, ma è forte la presenza anche di acquirenti che provengono dalla Russia, dalla Cina e dall'America.

In linea generale, i clienti non cercano un tipo di abitazione che è sempre univoco. Però ci sono indubbiamente alcune caratteristiche che corrispondono sempre ad alcune esigenze che si fanno sempre più sentire.

Soprattutto gli acquirenti esteri tendono ad acquistare una casa di lusso che oggi viene interpretata come qualcosa di esclusivo. Tutto però cambia in base alle necessità dei vari clienti e in base alle situazioni che si vengono a creare.

Infatti una casa prestigiosa nel centro di Roma può essere interpretata in alcuni momenti come un vero e proprio rifugio personale. In alternativa può essere considerata un luogo ideale da cui spostarsi per incarichi di lavoro. In certi casi è anche un modo per rafforzare lo status symbol del cliente.

Per informazioni:

Italy Sotheby's International Realty, agenzia immobiliare di lusso con pluriennale esperienza nel settore, propone un'offerta ampia di immobili di pregio in vendita e in affitto, non solo sul territorio italiano ma anche a livello internazionale. L'agenzia immobiliare, in Italia, è dislocata in varie sedi tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Como e Garda.

Contatti:

Website:

Pagina contatti: