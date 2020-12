15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere questa occasione per invitare tutti i cittadini italiani ad acquistare prodotti autenticamente italiani. Non si tratta soltanto di una scelta alimentare sicura e di qualità, ma anche del modo migliore per ringraziare e sostenere proprio quegli eroi del cibo a cui è dedicato l'incontro di oggi". Così il premier Giuseppe Conte, in videocollegamento con l'assemblea Coldiretti.