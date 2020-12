Agricoltura: Amendola, '35 mld di fondi europei, puntare su transizione green e digitale'

15 dicembre 2020 a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "In questo bilancio avremo come Paese 35 miliardi di euro di fondi europei per l'agricoltura che dovremo saper spendere bene come sempre è stato fatto insieme a tutte le associazioni di categoria su progetti che si legano alle due grandi transizioni: la transizione green e la transizione digitale. La tecnologia può aiutare la nostra agricoltura ad essere più forte sui mercati internazionali e far sì che le nostre piccole e medie imprese non soffrano ma trovino nuova forza". Ad affermarlo è il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola intervenendo all'assemblea di Coldiretti sottolineando che le "risorse Ue faranno dell'Italia un Paese beneficiario, ma vanno spese bene con saggezza". Più del 40% delle risorse, rileva, "saranno sul green".