Recovery: Conte, 'ha ragione Gentiloni, servono corsie preferenziali'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Siamo al lavoro per definire la struttura di monitoraggio e attuazione" del Recovery plan. "Sono d'accordo con Gentiloni: occorrono delle corsie preferenziali, dobbiamo semplificare l'ambiente normativo per consentire al nostro sistema paese di esprimere capacità amministrativa e di spesa che sin qui storicamente non siamo riusciti ad esprimere". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.