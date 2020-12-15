Governo: salta incontro Conte-premier Tunisia, un caso Covid in delegazione**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Salta a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Capo del Governo della Repubblica tunisina, Hichem Mechichi, fissato nel pomeriggio di oggi, alle 16. Dietro il rinvio, a quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe un caso di positività al Covid riscontrato nella delegazione al seguito di Mechichi. Così, i due governi hanno deciso di comune accordo di rinviare la visita quanto prima, mentre Conte e Michichi avranno una conversazione telefonica in giornata.